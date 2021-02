Challenger Antalya 2: I risultati completi del Day 1. Giustino sconfitto all’esordio. Out nelle quali Moroni e Pellegrino. Moroni lucky loser (Video)

Md

(1) Sousa, Joao vs Taberner, Carlos

(Q) Ajdukovic, Duje vs Gomez, Emilio

(Q) Mena, Facundo vs Popko, Dmitry

(WC) Ilhan, Marsel vs (6) Bagnis, Facundo

(4) Seyboth Wild, Thiago vs Giustino, Lorenzo

Menezes, Joao vs (Q) Etcheverry, Tomas Martin

Lorenzi, Paolo vs (Q) Santillan, Akira

Mayer, Leonardo vs (7) Musetti, Lorenzo

(8) Altmaier, Daniel vs Giannessi, Alessandro

Domingues, Joao vs Safwat, Mohamed

Tabilo, Alejandro vs (WC) Agabigun, Sarp

(SE) Robredo, Tommy vs (3) Galan, Daniel Elahi

(5) Kovalik, Jozef vs (SE) Ilkel, Cem

Griekspoor, Tallon vs (Alt) Escobedo, Ernesto

(LL) Moroni, Gian Marco vs Ramanathan, Ramkumar

(WC) Kirkin, Ergi vs (2) Munar, Jaume

Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820 – TD Quali e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)

1. [1] Rudolf Molleker vs [WC] Duje Ajdukovic Q



CH CH Antalya 2 Molleker R. • Molleker R. 0 2 1 Ajdukovic D. Ajdukovic D. 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Molleker R. 0-15 1-3 Ajdukovic D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Molleker R. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Ajdukovic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Molleker R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ajdukovic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Molleker R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ajdukovic D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Molleker R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Ajdukovic D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Molleker R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ajdukovic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Molleker R. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Alejandro Tabilo vs [WC] Sarp Agabigun (non prima ore: 10:00)



CH CH Antalya 2 Tabilo A. Tabilo A. 7 6 Agabigun S. Agabigun S. 6 1 Vincitore: Tabilo A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tabilo A. 15-0 30-0 15-0 15-15 40-15 5-1 → 6-1 Agabigun S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Agabigun S. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Agabigun S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Agabigun S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Agabigun S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Tabilo A. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Agabigun S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Agabigun S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Agabigun S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Tabilo A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. Joao Domingues vs Mohamed Safwat



CH CH Antalya 2 Domingues J. Domingues J. 1 4 Safwat M. Safwat M. 6 6 Vincitore: Safwat M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Domingues J. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Safwat M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Domingues J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Domingues J. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Domingues J. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Domingues J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Safwat M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Domingues J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Safwat M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Domingues J. 0-15 15-15 15-40 1-4 → 1-5 Safwat M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Domingues J. 0-15 15-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Domingues J. 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Safwat M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)

1. [Alt] Dimitar Kuzmanov vs [6] Facundo Mena Q



CH CH Antalya 2 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 6 4 0 Mena F. Mena F. 2 6 6 Vincitore: Mena F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Mena F. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Mena F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Mena F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mena F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Kuzmanov D. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Mena F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Mena F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Mena F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Mena F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Kuzmanov D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mena F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Kuzmanov D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Mena F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Kuzmanov D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Mena F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kuzmanov D. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Mena F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Kuzmanov D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Thiago Seyboth Wild vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 10:00)



CH CH Antalya 2 Seyboth Wild T. Seyboth Wild T. 6 6 Giustino L. Giustino L. 4 4 Vincitore: Seyboth Wild T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Giustino L. 30-40 5-4 → 6-4 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 15-0 15-15 15-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Giustino L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Giustino L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Seyboth Wild T. 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Seyboth Wild T. 30-0 40-15 2-1 → 2-2 Seyboth Wild T. 15-15 40-30 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Giustino L. 30-30 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 10:30)

1. [4] Gian Marco Moroni vs [Alt] Akira Santillan Q



CH CH Antalya 2 Moroni G. Moroni G. 4 6 2 Santillan A. Santillan A. 6 3 6 Vincitore: Santillan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Moroni G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 2-4 → 2-5 Moroni G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Moroni G. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-1 → 1-2 Moroni G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Santillan A. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Moroni G. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Moroni G. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Moroni G. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Moroni G. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Santillan A. 0-15 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Moroni G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Moroni G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Santillan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Moroni G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Santillan A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Moroni G. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Santillan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Moroni G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Moroni G. 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Andrea Pellegrino vs [8] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 10:00) Q



CH CH Antalya 2 Pellegrino A. Pellegrino A. 0 5 Etcheverry T. Etcheverry T. 6 7 Vincitore: Etcheverry T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 3-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Tiebreak 0-5 → 0-6 Tiebreak 0-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. Joao Menezes vs Danilo Petrovic



Il match deve ancora iniziare