Challenger Antalya 2 e Quimper 2: Il Tabellone di Quali con l’order of play. Quattro azzurri alla caccia del Main Draw

Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820

Court 12 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Zdenek Kolar vs [Alt] Dimitar Kuzmanov

2. [1] Rudolf Molleker vs Andrea Arnaboldi

3. [Alt] Akira Santillan vs [7] Marcelo Tomas Barrios Vera

4. [WC] Danylo Veremeychuk vs [8] Tomas Martin Etcheverry

Court 11 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Yanki Erel vs [6] Facundo Mena

2. [WC] Duje Ajdukovic vs [5] Felipe Meligeni Rodrigues Alves

3. [4] Gian Marco Moroni vs Chun-hsin Tseng

4. [3] Roberto Cid Subervi vs Andrea Pellegrino

Challenger Quimper 2 – 80 | Indoor | e88.520

CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Illya Marchenko vs [Alt] Tristan Lamasine

2. [4] Ruben Bemelmans vs [WC] Evan Furness (non prima ore: 11:00)

3. [1] Mathias Bourgue vs Alexey Vatutin (non prima ore: 16:30)

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tung-Lin Wu vs [7] Daniel Masur

2. Julian Lenz vs [5] Tobias Kamke (non prima ore: 11:30)

3. [Alt] Evgeny Karlovskiy vs [8] Marco Trungelliti (non prima ore: 13:00)

4. [3] Matteo Viola vs [WC] Luca Van Assche (non prima ore: 14:30)

5. [WC] Lucas Poullain vs [6] Hugo Grenier (non prima ore: 16:30)