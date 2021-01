John Newcombe: “Davis? Con questo formato non andrà da nessuna parte. Avevamo una proposta, la ITF non ci ascoltò”

“La Davis con questo formato non andrà da nessuna parte”. Tuoni e fulmini by John Newcombe, leggendario campione australiano, vincitore di sette Slam in singolare e cinque Davis con l’armata invincibile dei “canguri” nei ’70s. Con l’ATP Cup in rampa di lancio, Newcombe è stato intervistato dal quotidiano di Melbourne The Age, sull’attualità e oltre. Parlando della prossima ATP Cup (per la quale nutre discrete speranze per il team australiano), il discorso è scivolato facilmente sulla Davis, a lui particolarmente cara. Newcombe è convinto che tenere in piedi le due competizioni a squadre non abbia senso. Piuttosto ITF e ATP dovrebbero finalmente sedersi ad un tavolo e lavorare insieme per trovare una via di mezzo, con un formato migliore che combini entrambi i tornei a squadre in un’unica forte realtà.

“Ritengo che la prima edizione della ATP Cup sia stato un grande successo, è sotto gli occhi di tutti. Bene sul lato organizzativo, contenti i giocatori, ottimi i match” ha dichiarato John. “Se l’ITF avesse un po’ di buon senso, farebbe tutto il possibile per negoziare con l’ATP e combinare i due eventi. La Coppa Davis così non andrà da nessuna parte. Penso che l’ITF abbia molto di cui rispondere, il modo in cui hanno preso una competizione con ben 120 anni di storia e l’hanno venduta per tre soldi parla da solo. Immagino che tutti i grandi del passato sù in cielo abbiano guardato in basso scuotendo la testa sconsolati…”

Parole davvero secche, crude, un’accusa precisa. Ma non si ferma qua Newcombe. Racconta che in passato, quando già si avvertiva la necessità di un rinnovamento della Davis, si fosse fatto avanti personalmente insieme altri soggetti importanti, per cercare una strada condivisa verso il cambiamento. Trovò la porta chiusa. “Alla fine degli anni ’90 l’ATP, con l’allora amministratore delegato Mark Miles e Charlie Passarell, che era nel consiglio, presentammo un formato innovativo all’ITF per gestire una Coppa Davis rinnovata, più al passo coi tempi ma senza stravolgimenti. Non vollero nemmeno ascoltare. L’ATP voleva contribuire a rendere eccezionale la Coppa Davis con un formato completamente nuovo, ma l’ITF nella sua saggezza amatoriale non volle nemmeno riceverci. Era scontato che si arrivasse prima o poi alla crisi che gli ha portati a vendere di fatto l’evento”. Anche se è una faccenda del passato, sarebbe stato interessante se Newcombe avesse raccontato qualche dettaglio in più della loro proposta.

Appena nacque l’ATP Cup, in molti parlarono di un evento “di troppo”, che sarebbe stato assai meglio trovare il modo di fondere la manifestazione voluta dall’ATP insieme alla storica competizione a squadre. Tra questi Novak Djokovic, da sempre sostenitore della fusione dei due tornei, ma anche Nadal si era detto dubbioso sulla convivenza dei due eventi. Alla fine la collocazione opposta nel calendario (ATP Cup apre a gennaio, Davis chiude a fine novembre/dicembre) pare resistere, ma è indubbio che alla Kosmos (società che gestisce la nuova Davis per la ITF) si stia valutando il da farsi, perché la prima edizione 2019 col format rinnovato è stata un grande insuccesso dal punto di vista economico. Nel 2020 la Davis non si è giocata affatto, pare al momento confermata l’edizione 2021, con qualche modifica appena annunciata ma senza cambiamenti sostanziali.

Vedremo cosa accadrà. Di sicuro le parole di Newcombe continuano a buttare benzina sul fuoco sulla politica tennistica, in un periodo tutt’altro che tranquillo…

Marco Mazzoni