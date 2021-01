Morta la giovane promessa cilena Ignacio Tejeda. Aveva solo 17 anni

È una notizia che nessuno vorrebbe dare. Ignacio Tejeda, un giovane tennista cileno di soli 17 anni, è morto per un cancro diagnosticato 11 mesi fa. Una tragedia che sta scuotendo lo sport cileno, che si è mobilitato in modo incredibile per raccogliere quasi 800.000 dollari per pagare le cure allo sfortunato atleta cileno.

Tejeda è andato anche anche negli Stati Uniti per provare diversi trattamenti, ma niente ha funzionato La biopsia ha rivelato inizialmente un tumore delle dimensioni di un pugno, situato in una zona complicata, poiché interessava un polmone, l’aorta, la vena cava e il cuore. La cosa più sorprendente era che il giovane non aveva particolari dolori.

Di fronte alla drammatica notizia di Ignacio Tejeda di 11 mesi fa, lo sport cileno si è riunito e ha realizzato ciò che sembrava complicato. Marcelo Rios, Nicolàs Massu, Cristian Garín e Fernando González sono solo alcuni dei tennisti che si sono riuniti per raccogliere fondi, mentre il giovane Ignacio ha ricevuto messaggi di sostegno da personaggi come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem e il calciatore Arturo Vidal.

Di fronte a questa notizia devastante, possiamo solo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Ignacio Tejeda.