Kimiko Date torna ad allenarsi in campo all’età di 50 anni (Video)

Kimiko Date, che è stata in top 5 nel 1995 ed è tornata più di un decennio dopo la sua prima carriera a esibirsi ad un ottimo livello (è stata addirittura top 50), ha lasciato alcuni indizi negli ultimi giorni sui social network su un possibile ritorno in campo che potrebbe essere vicino, a 50 anni e quasi quattro anni dopo essersi ritirata per l’ultima volta nel settembre 2017.

La veterana giapponese ha pubblicato una serie di video sui social network dall’inizio di quest’anno, dove non solo sembra colpire la palla con qualità, ma mostra una forma eccellente in una serie di esercizi fisici.