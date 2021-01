Sinner sfiderà Djokovic ad Adelaide il 29 gennaio

È appena uscito l’ordine di gioco della esibizione “A Day at the Drive“, che si svolgerà ad Adelaide il prossimo 29 gennaio.

Jannik Sinner sfiderà nel primo match della giornata il n.1 Novak Djokovic. L’incontro è previsto per l’1 pm di Adelaide. A seguire giocheranno Serena Williams vs. Naomi Osaka. A conclusione della sessione pomeridiana, un bonus match breve (tiebreak set) tra Venus Williams e Irina-Camelia Begu.

Dalle 19 pm. in campo Rafa Nadal vs. Dominic Thiem, a seguire Ash Barty contro Simona Halep.

Una grande soddisfazione per il giovane azzurro, esordire contro Novak insieme ai più grandi campioni attuali della racchetta.

L’esibizione sarà trasmessa da Eurosport.

29 Gennaio

3h30 italiane

Novak Djokovic vs. Jannik Sinner

Serena Williams vs. Naomi Osaka

Venus Williams vs. Irina Begu

9h30 italiane

Rafael Nadal vs. Dominic Thiem

Simona Halep vs. Ash Barty

Marco Mazzoni