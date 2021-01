Da Melbourne: La Barty viene avvistata in un supermercato senza mascherina e si scusa

I nervi sono a fior di pelle e ogni errore causa problemi agli Australian Open 2021. I giocatori locali possono essere i maggiori beneficiari in vista del primo Grand Slam dell’anno, non dovendo passare attraverso una bolla come tutti gli altri, ma a tutti viene chiesto di esercitare la massima cautela nella loro vita quotidiana.

Tuttavia, Ashleigh Barty, n. 1 del mondo, è stata avvistata in un supermercato senza la mascherina obbligatoria: “Ho dimenticato per sbaglio la mia mascherina, mi scuso per questo. So che dobbiamo essere tutti responsabili e non succederà più”, ha detto l’australiana nelle parole raccolte da The Age.