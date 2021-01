WTA Melbourne 1-2: Verso il posticipo di almeno due giorni. Ecco l’entry list

Craig Tiley, responsabile di Tennis Australia, ha ipotizzato questo mercoledì che i due tornei WTA 500 previsti per la settimana che precede gli Australian Open (dal 31 gennaio al 6 febbraio) potrebbero essere rinviati di due giorni, per dare un po’ di tempo aile tenniste che sono chiuse nelle stanze in stretta quarantena fino (almeno) al 28 o 29 di questo mese.

La garanzia è stata data dai capi della federazione australiana in un incontro con i giocatori, nel qual caso si prevede che i tabelloni principali delle due gare possano essere leggermente ridotti.

È molto probabile che anche gli eventi maschili saranno leggermente ritardati per permettere a tutti i giocatori di competere con una certa preparazione.

Ricordiamo che c’è un’unica entry list per questo torneo e non ci saranno le qualificazioni. I due tabelloni (prevedevano dopo il ritardo annunciato oggi) sedici teste di serie ciascuno. Per questo, le prime trentadue giocatrici nell’entry list per il main draw dei due WTA 500, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic, saranno suddivise con un meccanismo simile a quello con cui si abbinano le giocatrici nei gironi delle WTA Finals.

Si procederà in questo modo. Per ogni coppia di teste di serie, si sorteggia l’inserimento della prima in uno dei due tabelloni; e la seconda andrà automaticamente nell’altro.

Una volta individuate le teste dei due tornei, queste verranno posizionate nel tabellone secondo lo schema classico: la 1 e la 2 ai due estremi e così via.

Le altre giocatrici presenti nell’entry list per il main draw saranno invece sorteggiate in maniera casuale, senza alcun tipo di vincolo, per completare i due tabelloni.

Le italiane nel main draw dei due tabelloni sono Camila Giorgi e Martina Trevisan; qualche speranza anche per Jasmine Paolini, fuori di alcune posizioni.

Summer Series – Entry List