Davidovich Fokina positivo al Covid-19 e non giocherà gli Australian Open

Un’altra vittima a causa del Covid-19 agli Australian Open. Alejandro Davidovich Fokina è risultato positivo alla malattia causata dal nuovo coronavirus e non potrà giocare il primo Grand Slam della stagione, poiché non può viaggiare e non sarebbe in grado di soddisfare tutti i protocolli necessari. In questo modo, lo spagnolo, numero 53 nella classifica ATP, perde la possibilità di giocare il main draw del primo Major della stagione.

A causa dell’infezione in questa fase, Davidovich Fokina compare in una possibile lista di ingresso per il Challenger francese di Quimper, che si disputerà tra il 1 e il 7 febbraio, la settimana prima degli Australian Open. Questo perché, se sarà negativo, potrà giocare in quel torneo, ma non farà mai in tempo a rispettare i protocolli di quarantena a Melbourne per giocare lo Slam degli Antipodi. Anche il suo allenatore Jorge Aguirre è risultato positivo.