Andy Murray in isolamento casa dopo test positivo al Covid-19

Secondo il collega britannico Stuart Fraser, Andy Murray sarebbe da qualche giorno in isolamento a casa dopo esser risultato positivo al tampone del Covid-19. Fortunatamente pare che lo scozzese stia bene, i sintomi del virus sono assai lievi.

Fraser afferma che Murray avrebbe ancora una piccola speranza di poter disputare il prossimo Australian Open, arrivando tuttavia in ritardo rispetto al calendario stabilito nei protocolli di sicurezza per il torneo insieme alle autorità dello stato di Victoria. L’unico appiglio per Murray (oltre a risultare negativo al tampone prima possibile, ovviamente…) pare sia un piccolo canale preferenziale che gli organizzatori potrebbero aprirgli, vista la sua grande storia nel torneo (5 finali, purtroppo per lui tutte perse).

Quest’affermazione tuttavia pare un po’ “al limite”, viste le dichiarazioni rese alla stampa internazionale da parte di Craig Tiley, direttore del torneo, che ha ammonito tutti i tennisti e membri dei loro team sulla severità dei controlli e sull’applicazione alla lettera dei protocolli di sicurezza, senza alcuna eccezione.

