Australian Open: I risultati completi del Day 1 Qualificazioni Italiani. Avanzano Giustino e Errani. Fuori gli altri quattro azzurri. Cedono in tre set Musetti e Fabbiano

Buona la prima per Lorenzo Giustino, n.151 ATP e 29esima testa di serie, che ha concesso appena due giochi all’uzbeko Denis Istomin, n.183 del ranking mondiale.

Fuori a sorpresa, invece, Lorenzo Musetti, n.129 ATP e 13sima testa di serie delle “quali”, vincitore due anni fa del titolo junior a Melbourne: il 18enne di Carrara si è fatto sorprendere dall’olandese Botic Van de Zandschulp, 25enne di Wegeningen, n.156 del ranking, che si è imposto in rimonta per 36 61 64 dopo quasi due ore di partita. Fatale per Musetti il break subito nel terzo gioco della frazione decisiva.

Esordio amaro anche per Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano (al rientro dopo un lungo stop) e Roberto Marcora.

Esordio positivo per Sara Errani, 17esima testa di serie delle “quali”, unica azzurra in campo nella prima giornata.

Secondo turno

(29) Lorenzo Giustino (ITA) c. Borna Gojo (CRO)

(17) Sara Errani (ITA) c. Georgina Garcia Perez (ESP)

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni

Doha – Court A – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

3°iNC. (11) C. Stebe vs T. Fabbiano



GS Australian Open C. Stebe [11] C. Stebe [11] 6 4 7 T. Fabbiano T. Fabbiano 1 6 6 Vincitore: C. Stebe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 7-1* 7*-2 7*-3 8-3* 9-3* 6-6 → 7-6 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Stebe 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 3-4 → 4-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-40 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Doha – Court 3 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

D. Istomin vs (29) L. Giustino



GS Australian Open D. Istomin D. Istomin 1 1 L. Giustino [29] L. Giustino [29] 6 6 Vincitore: L. Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Istomin 30-40 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 L. Giustino 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 L. Giustino A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4°iNC. (13) L. Musetti vs B. Van de Zandschulp



GS Australian Open L. Musetti [13] L. Musetti [13] 6 1 4 B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 3 6 6 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Musetti 40-0 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 L. Musetti 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-40 0-15 0-30 15-30 0-1 → 0-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Doha – Court 4 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

4°INC. R. Marcora vs (22) C. Taberner



GS Australian Open R. Marcora R. Marcora 2 5 C. Taberner [22] C. Taberner [22] 6 7 Vincitore: C. Taberner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Marcora 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Doha – Court 6 – Ora italiana: 08:30 (locale: 10:30)

2° INC. A. Giannessi vs M. Vilella Martinez



GS Australian Open A. Giannessi A. Giannessi 1 3 M. Vilella Martinez M. Vilella Martinez 6 6 Vincitore: M. Vilella Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Vilella Martinez 0-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Vilella Martinez 40-15 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Dubai – Court 2 – Ora italiana: 07:00 (locale: 10:00)

2°INC. E. Liang vs (17) S. Errani