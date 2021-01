Andre Sa rivela il vero motivo del forfait di Roger Federer all’Australian Open: “Ho 39 anni, quattro bambini, ho vinto 20 tornei dello Slam. Per me non è più tempo di stare lontano dalla famiglia più di cinque settimane”

Qual è il vero motivo che ha spinto Roger Federer a rinunciare agli Australian Open? Andre Sa, ex giocatore di doppio brasiliano e oggi direttore delle pubbliche relazioni tra i giocatori del primo Grand Slam dell’anno, intervistato dalla televisione del suo paese Ace BandSports, Sa rende note le parole di Roger che avrebbe dichiarato al brasiliano:

“Ho 39 anni, quattro bambini, ho vinto 20 tornei dello Slam. Per me non è più tempo di stare lontano dalla famiglia più di cinque settimane”, avrebbe confessato Federer al sudamericano.

L’idea di viaggiare da solo non l’ha nemmeno presa in considerazione Roger, che non voleva tenere moglie e figli in stanza senza poter uscire per 14 giorni. L’unica eccezione è infatti concessa ai giocatori per potersi allenare.