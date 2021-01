Eurosport annuncia che per problemi tecnici non verranno trasmesse le qualificazioni degli Australian Open

Eurosport in una nota ha annunciato questo giovedì che la fase di qualificazione degli Australian Open, divisa tra Doha (uomini) e Dubai (donne) non sarà trasmessa in televisione, né attraverso i canali internazionali né attraverso Eurosport Player, come di consueto.

Dopo molte domande da parte dei fan e degli abbonati al servizio, i responsabili della piattaforma hanno confermato sui social network che “problemi tecnici” impediscono la copertura dell’evento, a differenza di quanto accade di solito nei tornei del Grand Slam di cui Eurosport ha i diritti.