Calendario WTA: Il Roland Garros si giocherà il 23 Maggio e Wimbledon il prossimo 28 Giugno

La WTA non è stata da meno dell’ATP ed ha annunciato l’intero piano dei tornei fino a Wimbledon, ‘superando’ l’ATP, che ha solo l’ordine delle gare fissato fino a Miami in programma alla fine di Marzo.

Il calendario è, ovviamente, provvisorio, in quanto le condizioni igienico-sanitarie di ogni paese potranno imporre qualche cambiamento, ma d’ora in poi le tenniste potranno pianificare più concretamente come sarà la nuova stagione.

Una delle principali innovazioni è la creazione di due tornei, due WTA 500 in Australia, proprio la settimana dopo gli Australian Open. L’altra nuova competizione si giocherà a Colonia, in Germania, durante la terza settimana di maggio. Inoltre, il Doha WTA 500 e il Dubai WTA 1000 saranno disputati consecutivamente a partire da marzo, poco prima di San Pietroburgo.

Notiamo inoltre che ci saranno quattro tornei WTA 1000 in questa prima metà della stagione già pianificata: Dubai, Miami, Madrid e Roma. Il Roland Garros inizierà il 23 maggio, mentre Wimbledon inizierà il 28 giugno.

