Stefan Kozlov vince il primo incontro ATP della stagione 2021: Haerteis si ritira nel primo set

E’ Stefan Kozlov il primo tennista ad aver vinto un incontro a livello ATP nella stagione 2021. Il giovane giocatore americano, impegnato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Delray Beach, ha beneficiato del ritiro del tedesco Johannes Haerteis nel corso del primo set (sul punteggio di 5-0) per accedere al turno decisivo del tabellone cadetto, dove attenderà il vincente del match tra Sakamoto e Young.

Vista la cancellazione dell’intero programma di giornata ad Antalya a causa del maltempo, quest’oggi il tennis maschile, per quanto concerne il circuito maggiore, va in scena esclusivamente negli Stati Uniti. Ed è stato proprio un tennista di casa, il n.374 del mondo Kozlov (classe 1998) ad aggiudicarsi la prima partita del torneo: il ventiduenne di origini macedoni, finalista nel 2014 nelle prove Juniores degli Australian Open (battuto da Alexander Zverev) e di Wimbledon (battuto da Noah Rubin), non vinceva un match a livello ATP proprio dal torneo di Delray Beach dello scorso anno (al primo turno delle qualificazioni superò Alex Bolt, per poi perdere da Emilio Gomez salvo poi fare comunque l’ingresso nel main draw da lucky loser).