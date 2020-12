Matteo Berrettini e la mancanza di partite nelle gambe. Fabio Fognini giocherà almeno per altri 3 anni

Matteo Berrettini ha parlato alla Domenica Sportiva su Rai 2.

“Ho fatto un 2019 molto tirato dal punto di vista fisico, disputando forse troppi match e pagando dopo. Ho iniziato il 2020 già con qualche problema in Australia e poi è arrivato il lockdown. Ho cercato di rimettermi in sesto, ma mi sono mancate le partite nelle gambe per trovare la stessa condizione che avevo l’anno passato”.

“Giocherò il torneo di Antalya dopo andrò in Australia dove trascorrerò due settimane di quarantena prima di poter pensare agli Australian Open.

Nel tennis è sempre questioni di particolari, spero di non avere problemi e di poter disputare più match possibile.

Sono ancora giovane e posso migliorare“.

In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Fabio Fognini ha parlato del suo futuro agonistico.

“Ritengo di essere ancora competitivo ad alti livelli, purtroppo il 2020 è stato un anno perso tra l’operazione alle caviglie e poi la positività al Covid di ottobre. Ho giocato appena 16 partite, in pratica devo ricominciare da zero.

Ora sono smanioso di ripartire. L’obiettivo è quello di ritrovare la condizione per i tornei sulla terra della prossima primavera e restare nei 30 per essere testa di serie negli Slam. Sono d’accordo con quanto disse Roger Federer sugli infortuni: quando ti infortuni e non ti è mai successo prima, ti prende la paura.

A me è venuta il giorno in cui sono uscito dall’ospedale, con il medico che mi ha portato la sedia a rotelle: mi sono detto ‘Fabio, e se fosse finita qui?’ Ho voluto le stampelle, erano il primo segno che stavo per ribellarmi all’idea” .

“Jannik Sinner è davvero molto forte, spero che tenga alto per anni il nome dell’Italia. Però io ho giocato nella stessa epoca dei tre più grandi di sempre e in aggiunta c’erano Murray, Del Potro e Wawrinka.

Tra cinque anni, con la generazione dorata a godersi il meritato riposo, probabilmente per lui sarà più facile ottenere grandi risultati. Il mio futuro? Di certo non farò l’allenatore. Ho già avuto qualche proposta per rimanere nel tennis: interessante, ma per tre anni mi vedrete ancora in campo” .