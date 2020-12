Australian Open: Ecco le ultime wild card assegnate. Invito anche ad Andy Murray

Due anni dopo essersi praticamente ritirato dal tennis agli Australian Open 2019, Andy Murray, ex numero uno al mondo e attualmente tra i primi 100 ATP, gareggerà ancora una volta nello slam australiano, dove è stato finalista in cinque occasioni (un record per un tennista che non ha mai vinto quel torneo).

Il 33enne britannico ha ricevuto uno degli ultimi cinque inviti che sono stati assegnati, insieme al locale Thanasi Kokkinakis, Alex Bolt, Aleksandar Vukic e all’indiano Sumit Nagal.

A differenza di ogni anno, quest’anno non c’è stato alcun torneo playoff o le wild card con le Federazioni americana e francese.