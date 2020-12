La Quarantena a Melbourne: Wawrinka e Schwartzman si alleneranno insieme per la prima settimana

L’edizione 2021 degli Australian Open sarà speciale per molti aspetti e non solo perchè il torneo inizierà in ritardo l’8 febbraio. Anche nel pre-torneo i giocatori avranno la preparazione condizionata: i tennisti saranno in quarantena dal 17 al 31 gennaio, in alberghi scelti dall’organizzazione, ma potranno allenarsi per qualche ora al giorno. Nella prima settimana, però, ogni giocatore potrà solo condividere il campo con un altro tennista.

Rafael Nadal e Jannik Sinner sono stati uno delle prime coppie annunciate, ma ce ne sono altrE che sono state confermate.

Allenamenti prima settimana

Jannik Sinner & Rafael Nadal

Diego Schwartzman & Stan Wawrinka

João Sousa & Pablo Carreño Busta

Jan Lennard Struff & Nikoloz Basilasvhili

Paula Badosa & Marta Kostyuk