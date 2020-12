Maria Sharapova presto all’altare, sposerà il fidanzato Alexander Gilkes

Fiori d’arancio in casa Sharapova. La ex campionessa russa ha annunciato oggi sul proprio profilo Instagram di aver accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Alexander Gilkes. Ecco il tweet di Maria: “Ho detto sì dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Questo era il nostro piccolo segreto, non è così?” seguito da un eloquente emoticon con l’anello di fidanzamento.

Anche Alexander ha confermato il prossimo lieto evento, sempre sul proprio Instagram: “Grazie per fare di me un ragazzo davvero davvero felice. Non vedo l’ora di vivere la vita per amarti e per imparare da te”. Al momento non hanno comunicato alcuna data per le nozze, presumibilmente nel 2021.

I due sono una coppia fissa da diverso tempo, anche se hanno cercato di mantenere una discreta privacy sul loro rapporto (e ci sono discretamente riusciti, vista la straordinaria forza mediatica ed esposizione di Maria). Alexander Mark Heming Gilkes (classe 1987) è un uomo d’affari britannico, co-fondatore di “Squared Circles” (lanciato nel 2020), ed è stato co-fondatore e presidente di Paddle8 dal 2011 al 2018. E’ una persona molto vicina alla corte reale britannica, amico di William e Harry, tanto che i tabloid londinesi affermano che sia stata proprio la ex di Gilkes a presentare al principe Harry la futura sposa Meghan Markle, mentre il fratello minore di Alexander, Charlie, ha avuto un flirt con Pippa Middleton.