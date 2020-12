Antalya dovrebbe ospitare un ATP 250 nella prima settimana del 2021

Il quotidiano iberico Marca ha confermato che oggi pomeriggio l’ATP ha radunato i tennisti attraverso una conferenza su Zoom, per definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale del calendario 2021. Oltre alle molte cose già trapelate (e che pare siano ormai confermate, in attesa della “fumata bianca”) sono emerse due possibili novità.

Il torneo ATP 250 che si dovrebbe disputare la prima settimana insieme a Delray Beach sarebbe ad Antalya (Turchia), nota città turistica, “pronta” ad ospitare un evento internazionale grazie alle sue strutture già ampiamente testate in passato a livello ATP e Challenger.

Inoltre è stata proposta (non è la prima volta che se ne parla) la creazione di una nuova categoria, ATP 750, per “premiare” alcuni eventi 500 molto ricchi e ben organizzati (pare sia uscito il nome di Doha), in modo da assegnare anche più punti ai tennisti in gara. Esistono infatti alcuni tornei che sarebbero ben disposti a diventare dei Masters 1000, ma al momento l’ATP sembra intenzionata a non aumentare il numero oltre ai nove attuali, per difendere la differenza di categoria e loro obbligatorietà per i tennisti con ranking alto; con l’ottica di proporre ai giocatori il massimo numero di eventi in calendario e con le migliori condizioni possibili, è ancora in piedi il progetto per allungarne alcuni di questi su due settimane, ricalcando il modello di Indian Wells e Miami. Nell’ultima conferenza stampa a chiusura degli Internazionali BNL d’Italia 2020, il Presidente Binaghi ha confermato l’interesse nel valutare ed implementare un torneo più ampio a Roma nel prossimo futuro.

L’annuncio ufficiale da parte dell’ATP di tutte le novità trapelate dovrebbe essere imminente.

Marco Mazzoni