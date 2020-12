Gazzetta Sports Awards: Premiati Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Sinner “Ci saranno alti e bassi ma spero di fare match importanti come quello con Nadal a Parigi, magari stavolta con Federer”

Jannik Sinner vince il Gazzetta Sports Awards per l’Exploit dell’anno. A 19 anni e 3 mesi ha conquistato a Sofia il primo titolo in carriera, il più giovane italiano a riuscire nell’impresa.

Dichiara l’azzurro alla Gazzetta dello Sport: ” E’ verissimo, voglio diventare numero 1 del mondo. Spero di iniziare bene in Australia e soprattutto di giocare tante partite durante la stagione.

Ci saranno alti e bassi ma spero di fare match importanti come quello con Nadal a Parigi, magari stavolta con Federer”.

Sinner ha raccontato del primo regalo chiesto ai genitori, una macchina per incordare le racchette. “La racchetta per noi tennisti è la cosa più importante, l’avevo chiesta ai miei genitori perché perdevo troppo tempo per farlo in giro. Qui a Monaco me le incordo io, nei tornei no, non c’è tempo”.

Lorenzo Sonego, invece, è stato premiato per l’impresa dell’anno: a Vienna ha battuto nei quarti di finale il n. 1 del mondo Novak Djokovic. “Ero così emozionato che mi hanno fatto domande in inglese e non riuscivo nemmeno a rispondere. Ma adesso studierò meglio l’inglese, non si sa mai in caso di prossime vittorie!. Quando ho saputo che le Atp Finals arrivavano nella mia città, a Torino, mi sono detto che ci sarei stato. E’ un sogno, ma chissà..”

Ricordiamo che Sonego in questi giorni si sta allenando nell’Accademia di Rafael Nadal a Maiorca.

