Leander Paes non si ritira e giocherà la 30esima stagione nel circuito ATP

L’indiano Leander Paes, ex numero uno al mondo in doppio, all’età di 47 anni ha confermato che continuerà a giocare nel circuito e disputerà la sua 30a stagione il prossimo anno.

Paes, professionista dal 1991, è il più grande nome nella storia del tennis in India e il suo successo nei primi anni ’90 ha potenziato talenti come Rohan Bopanna e Sania Mirza, entrambi protagonisti in doppio. Nei suoi 30 anni di carriera nel circuito mondiale, Paes è stato il numero uno al mondo per la prima volta nel giugno 1999 ed è stato tra i primi 100 ATP in doppio per più di 20 anni.

Leander Paes ha vinto 17 titoli del Grand Slam nel corso della sua carriera: otto nel doppio maschile e nove nel misto. L’ultimo è stato agli US Open 2015, con Martina Hingis.

In singolare, il risultato principale di Paes è stata la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, quando superò il brasiliano Fernando Meligeni nel match per il 3 ° posto.