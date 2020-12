Roger Federer continua ad investire e crea altri quattro sottomarchi

Roger Federer, che ha riattivato il suo sottomarchio ‘RF’ in collaborazione con la giapponese Uniqlo, esaurendo le scorte dei suoi berrettini in meno di un’ora, continua a fare passi avanti nel business e questa settimana ha registrato non uno ma quattro sottomarchi legati al suo marchio principale ‘The Roger’.

Le informazioni provengono dal giornale svizzero “Aargauer Zeitung”, che riferisce che Roger, attraverso la sua società Tenro AG, ha registrato “The Roger Clubhouse”, “The Roger Wildcard”, “The Roger Center Court” e “The Roger Advantage”.

Federer aveva già creato il marchio “The Roger” in occasione del lancio della sua linea di calzature in collaborazione con “On Running”, il marchio svizzero di calzature e abbigliamento.

Roger, 39 anni, è, ricordiamo, lo sportivo più pagato del mondo. Si stima che nel 2020 abbia guadagnato 106 milioni di euro, 105 dei quali sono stati aggiunti a contratti pubblicitari o ricavi extratennisti, dato che quest’anno ha gareggiato in un solo torneo.

Ritornando ai berrettini è stata Una vera follia: la nuova linea di berretti “RF” di Roger Federer, era disponibile in otto colori e in una dozzina di paesi, ha fatto il tutto esaurito in meno di un’ora sul sito ufficiale del marchio giapponese, dove erano stati messi in vendita.

Federer indossava il logo ‘RF’ quando era sponsorizzato da Nike, ma dal 2018 in poi ha avuto una disputa legale dopo il trasferimento alla giapponese Uniqlo, quando gli è stato impedito di vendere lo stesso materiale con il nuovo sponsor. Poi qualche settimana fa Roger ha vinto la disputa legale e si è riappropriato del logo.