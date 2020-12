Domani l’ATP dovrebbe comunicare il calendario 2021 fino a marzo

Dopo settimane di voci e grande incertezza, domani dovrebbe essere il “grande giorno”. Secondo alcune fonti accreditate, tra cui il direttore del torneo di Marsiglia Jean François Caujolle, oggi l’ATP ha in programma un’ultima importante riunione con tutte le parti interessate (inclusi quindi anche i giocatori) per spiegare nel dettaglio il piano dei primi mesi del 2021, ottenere il via libera e annunciare domani, 13 dicembre, il calendario definitivo per i primi mesi del 2021, almeno fino a tutto il mese di marzo.

L’annuncio potrebbe arrivare nella tarda serata di domenica, orario USA.

Ieri intanto è scoppiato un piccolo caso relativo al torneo di Delray Beach: è stato pubblicato sul proprio profilo Twitter un post che annunciava la disputa del torneo la prima settimana di gennaio (dal 4), con la conclusione appena in tempo per volare in Australia e svolgere la quarantena pre-torneo. Tuttavia questo post è stato rimosso pochi minuti dopo.

Ancora incerto il destino degli altri tornei “travolti” dallo spostamento degli Australian Open: da Indian Wells, che sta pensando seriamente a rinunciare all’edizione 2021 vista la grave situazione sanitaria in California (e molto tranquillo sul piano economico essendo di proprietà del multimiliardario Larry Ellison), a quelli in America Latina. Sembra che il Rio Open potrebbe addirittura scomparire, con i diritti già messi in vendita al miglior offerente per il 2022, mentre ad Acapulco (altro torneo “ricco”, col sostegno del magnate Slim) si attende la decisione di Indian Wells, essendo ormai i due tornei piuttosto “legati”. Ottimismo invece dal Cile: sempre su Twitter gli organizzatori hanno lanciato il nuovo logo del torneo, spiegando ai fan nelle risposte che sono fiduciosi sullo svolgimento del loro torneo nel 2021, senza aggiungere alcun dettaglio su di una possibile data.