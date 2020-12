Kei Nishikori ha risolto i problemi fisici ed è pronto per la nuova stagione

Ostacolato da infortuni e dopo aver superato il coronavirus la stagione di Kei Nishikori non è stata da ricordare.

Tuttavia, il giapponese è ottimista e ha un grande obiettivo in mente. “Non vedo l’ora che inizi la stagione, mi preparerò a fondo per arrivare alle Olimpiadi in buona forma. Ora sento che la mia spalla sta di nuovo bene, quindi penso che avrò la possibilità di competere di nuovo per entrare in top-10 e di battere i migliori, cosa che non sono riuscito a fare in questa stagione”, ha detto il giapponese a Kyodo News.