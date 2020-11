Patrick Mouratoglou sul calendario 2021 che ancora non esiste: ” Sono tempi folli e molto stressanti per i tennisti professionisti”

L’allenatore di Serena Williams, Patrick Mouratoglou, si è sfogato su Twitter per l’incertezza del calendario 2021 ch3e ancora non è stato reso noto.

Questo dimostra i tempi di grande incertezza che attendono il mondo del tennis per la stagione 2021.

“La stagione del tennis è finita. La pre-season sta già iniziando in modo da poterci preparare per la stagione 2021, ma non sappiamo nemmeno quando inizieremo e dove. Sono tempi folli e molto stressanti per i tennisti professionisti”.