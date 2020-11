Daniil Medvedev: “Se ci sarà la quarantena in Australia nessuno giocherà il torneo”

Il russo Daniil Medvedev ha rilasciato un’intervista al canale americano CNN dove è stato interrogato sulla situazione degli Australian Open.

Il 24enne crede che se i giocatori verranno messi in quarantena e gli verra impedito di allenarsi non andranno dall’altra parte del mondo

“Non mi lamento che sia noioso o altro, ma lasciare la stanza dopo 14 giorni senza fare nulla e giocare cinque set, penso che sarebbe molto pericoloso per la salute di qualsiasi sportivo. Quello che ci è stato detto prima è che potevamo allenarci dentro e fuori dal campo.

Non credo che sarà possibile per qualcuno andare lì e stare in camera per 14 giorni senza prendere la racchetta in mano”.