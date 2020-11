Marat Safin a ruota libera. Il russo parla di diversi argomenti: Medvedev e Rublev e poi sul suo ritiro “Ho sempre pensato che sia meglio lasciare lo sport prima che lo sport ti abbandoni”

L’ex tennista russo Marat Safin ha rilasciato un’intervista a Go Tennis dove ha parlato di tutti gli eventi attuali del mondo del tennis, evidenziando la grande crescita dei giocatori russi in questa stagione, soprattutto di Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Inoltre, Marat Safin ha confessato i motivi per cui ha deciso di ritirarsi dal tennis nel 2009.

-L’importanza di giocare le Finals ATP:

“È uno dei miei tornei preferiti. Gli otto migliori giocatori dell’anno si battono per vedere chi uscirà con il trofeo in mano e un sacco di soldi in tasca. Le Finals ATP sono considerate uno dei tornei più prestigiosi del calendario. Quando si perde una partita in un torneo, si va dritti a casa, mentre qui si ha ancora la possibilità di lottare per entrare in semifinale. Sono arrivato in semifinale due volte, ma in entrambe le occasioni ero fisicamente morto. Il fatto di aver giocato molte partite durante tutto l’anno mi ha penalizzato quando si è trattato di competere in questo torneo.”

-Perché ha deciso di ritirarsi dal tennis?

“In questo sport, o sei nella top five o non vai da nessuna parte. Non volevo continuare a giocare a tennis come il numero 11, 12 o 20 del mondo. Giocare con giocatori più giovani, stancarsi e correre con un ginocchio molto dolorante è semplicemente screditare se stessi. Ho sempre pensato che sia meglio lasciare lo sport prima che lo sport ti abbandoni. Se il ginocchio non mi avesse dato tanto fastidio, probabilmente avrei giocato un altro paio d’anni, ma non l’ho fatto. Ero stanco di questo mondo.

Ero annoiato e dopo diversi anni posso dire di aver chiuso con il tennis. Non avevo alcuna motivazione e ho iniziato a perdere contro alcuni tennisti sconosciuti. Se non riesci più a vincere con tennisti come Federer, Nadal o Djokovic, allora cosa ci fai lì?

-La crescita di Daniil Medvedev:

“Una persona quando cresce, diventa più saggia e capisce quali cose deve togliere dalla sua vita. Medvedev ha una tecnica piuttosto interessante. Sa di avere molte opzioni per poter fare grandi cose in questo sport. Nella ATP Cup sono riuscito a stare con lui. Ho avuto modo di conoscerlo meglio ed è davvero un ragazzo fantastico. L’ho aiutato molto a giocare meglio a rete. Se vuoi competere con i grandi, devi aggiornare un po’ di più il tuo gioco. Altrimenti ti perdi.

-L’anno di Andrey Rublev:

“Andrey ha ancora una mentalità da Junior. A cosa sono servite le sue vittorie quest’anno? A Niente. Ha vinto cinque tornei in questo 2020, ma nessuno di questi è stato Masters 1000 o Grand Slam. Novak Djokovic ha vinto meno tornei e ha finito l’anno come numero uno al mondo. Rublev deve cambiare e saper giocare meglio nei tornei più importanti. È un buon tennista che può competere e battere i migliori, ma deve competere nelle semifinali o nelle finali del Grand Slams. Se vuoi essere al top, devi giocare questo tipo di incontri. Un’altra cosa da aggiungere, è che Andrey deve imparare a non rompere in situazioni complicate. Il tennis è uno sport che non consiste solo nell’imparare a colpire la palla, ma anche nel sapere uscire da una situazione complicata”.