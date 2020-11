Da Ortisei: Il resoconto di giornata. Federico Gaio conquista i quarti di finale. Luca Nardi spreca un po’ contro il ceco Machac (con il programma di domani)

Federico Gaio come da pronostico si qualifica per i quarti allo Sparkasse Challenger Val Gardena SüdTirol e dopo Francesco Forti elimina un altro qualificato al torneo di Ortisei. Il 6:4, 7:5 contro il turco Altug Celikbilek non è certamente una passeggiata, ma il 28-enne di Faenza gioca bene i punti importanti e vince per 6:4, 7:5 in 76 minuti. Gli basta un break a set per aggiudicarsi il match, nel quale non deve affrontare una palla break. Celikbilek, che

a Ortisei in tre partite non aveva perso un set, è un brutto cliente su questi campi, mette a segno 13 ace contro gli otto dell’azzurro, ma alla fine si deve arrendere anche grazie al terzo fallo commesso proprio sulla palla break nell’undicesimo game.

Gaio ora attende il vincente del duello russo tra Aslan Karatsev e il Lucky Loser Evgeny Karlovskiy. Domani alle ore 12.30 Roberto Marcora dopo la vittoria al primo turno su Lorenzo Musetti cercherà di imitare Gaio e ad accedere ai quarti ma per farlo deve battere Julian Lenz della Germania.

È stato eliminato invece nel pomeriggio Luca Nardi. Ha avuto le sue chance il 17-enne di Pesaro per passare il primo turno al challenger altoatesino, ha giocato un match alla pari contro Tomas Machac, ma ha perso dopo due tiebreak in un’ora e 38 minuti. Vince il ceco, che lo precede di 600 posizioni nel ranking ATP (197 contro 798) per 7:6 (4), 7:6 (8) e domani se la vedrà con Martin Klizan per un posto ai quarti.

Chissà come sarebbe finita la partita se il nastro nel primo game non avesse deviato la palla break di Nardi. Nel primo tiebreak Nardi va avanƟ 2:0 grazie al doppio fallo del ceco. Il finalista del challenger di Bratislava però fa cinque dei prossimi sei punti e con il quarto ace si aggiudica il primo set per 7:4 in 47 minuti. Anche nella seconda frazione il talento di Pesaro non molla, anzi è Nardi a fare il primo break del match nel settimo gioco. Machac conquista il contro-break e si va ancora al tiebreak che vede Nardi in vantaggio 5:2.

L’azzurro ha un setpoint sul 6:5 e un altro sul 8:7, ma Machac conquista gli ultimi tre punti e va agli ottavi.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Johannes Haerteis vs [2] Ilya Ivashka

2. Roberto Marcora vs Julian Lenz (non prima ore: 12:30)

3. [8] Martin Klizan vs Tomas Machac

4. [LL] Evgeny Karlovskiy vs [3] Aslan Karatsev

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maxime Cressy / Arthur Rinderknech vs [2] Lloyd Glasspool / Alex Lawson

2. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [4] Jamie Cerretani / Luca Margaroli

3. [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Francesco Forti / Federico Gaio

4. [1] Andre Begemann / Albano Olivetti vs [Alt] Michael Geerts / Julian Lenz