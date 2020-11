ATP Finals 2020: Dominic Thiem con due tiebreak batte Rafael Nadal

Dominic Thiem (ATP 3) si è portato ad un passo dalla qualificazione alle semifinali delle ATP Finals.

L’austriaco ha infatti superato Rafael Nadal (2) con il punteggio di 7-6 (9/7) 7-6 (7/4), issandosi così in testa al Gruppo Londra 2020. Per il 27enne, vincitore quest’anno degli US Open, la certezza di accedere alla fase successiva potrebbe arrivare già questa sera, in caso di vittoria da parte di Stefanos Tsitsipas (6) contro Andrey Rublev (8).

La partita si è rivelata molto combattuta fin dagli scambi iniziali, con Thiem che si è aggiudicato solo al tiebreak un primo set nel quale i due tennisti non hanno concesso palle break all’avversario, con Thiem che poi nel momento decisivo del tiebreak recuperava uno svantaggio di 2 a 5 e anche due palle set, una sul servizio di Nadal.

L’austriaco, complice qualche errore di troppo del 34enne spagnolo, è poi riuscito ad aggiudicarsi anche la seconda frazione sempre al tiebreak ma questa volta per 7 punti a 4.

Thiem nel secondo parziale ha recuperato un break di svantaggio (era sotto per 3 a 4 e battuta Nadal, poi ha piazzato il controbreak nell’ottavo gioco).