Constant Lestienne, positivo al Covid-19 durante il torneo di Parma, è ancora bloccato in Emilia: “Nessuno mi aiuta”

Constant Lestienne fu costretto al ritiro, lo scorso 3 novembre, dal match di ottavi di finale del Challenger di Parma 2 contro il portoghese Frederico Ferreira Silva perché positivo al Covid-19: oggi, a due settimane di distanza, il tennista transalpino è ancora bloccato nella sua camera d’albergo nella città emiliana senza alcuna possibilità di allenarsi o, quantomeno, fare ritorno in Francia. Attraverso due Instagram Stories, l’attuale numero 225 del ranking ATP ha espresso tutto il suo disappunto per quanto gli sta capitando: “Sono chiuso in camera da quattordici giorni e non posso nemmeno aprire la porta. Sta diventando tutto ridicolo, l’ATP non è in grado di aiutarmi: che terribile finale di stagione“. Dopo qualche ora, altro post social del classe ’92: “Le autorità locali mi hanno detto che giovedì sono risultato debolmente positivo al tampone e quindi sarò costretto a rimanere in albergo fino al 23 novembre… senza altri test! Non posso crederci, nessuno mi aiuta“.