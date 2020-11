Rafael Nadal sulla nuova associazione di Djokovic-Pospisil: “Le idee della PTPA non sono né nuove né diverse da quelle che abbiamo avuto negli ultimi anni” e poi parla del match con Rublev e dice no agli Slam al meglio dei 3 set

Rafael Nadal, numero due del mondo e uno dei membri dell’ATP Tour Players’ Council, ha parlato ancora una volta questa domenica a Londra della nuova associazione di giocatori (PTPA) creata ad agosto e co-presieduta da Novak Djokovic e Vasek Pospisil.

Lo spagnolo respinge l’idea che chi fa parte dell’associazione si preoccupi più del tennis che di chi è rimasto nel Players’ Council, ora presieduto da Kevin Anderson, con l’aiuto di Nadal e Roger Federer.

“Non è perché hanno creato questa nuova associazione che i giocatori lì – Djokovic, Pospisil e tutti gli altri – stanno aiutando il tennis più di me o di chiunque altro. I giocatori di oggi, soprattutto quelli meno quotati, guadagnano molto di più di qualche anno fa grazie all’impegno di giocatori come me, Roger, Novak e Andy. Le idee della PTPA non sono né nuove né diverse da quelle che abbiamo avuto negli ultimi anni. Hanno solo cambiato l’approccio e il modo in cui discutono i problemi”, ha detto lo spagnolo, che questa domenica ha vinto la prima partita alle Finals ontro il russo Andrey Rublev.

Rafael Nadal, numero due al mondo, poi ha fatto una valutazione positiva del suo primo incontro alle ATP Finals di Londra, dove ha sconfitto il russo Andrey Rublev, per 6-3 6-4. Il 34enne spagnolo ha evidenziato i punti maggiormente positivi della sua vittoria.

“E’ stato un inizio molto positivo, è sempre importante vincere la prima partita di questo torneo per guadagnare fiducia e vincere in due set aiuta molto per la qualificazione. Il servizio è stato decisivo oggi, sono stato molto solido, rilassato e questo mi ha tolto molta pressione quando rispondevo. Ho fatto quello che dovevo fare, sono molto contento del modo di come ho affrontato la partita tatticamente”.

Nadal ha parlato anche del suo prossimo incontro coo l’austriaco Dominic Thiem: “E” un inizio molto positivo, ma devo ora affrontare Dominic e Stefanos. Thiem è un grande avversario, migliora ogni anno ed è una persona eccezionale. Sono stato molto felice di vederlo vincere gli US Open, se lo merita perché è un lavoratore instancabile. Sarà una grande sfida per me affrontarlo in questo torneo, spero di essere pronto e che la partita di oggi mi aiuti a giocare con lui ancora meglio”.

Nadal poi è completamente contrario alla possibilità che i tornei del Grande Slam cambiassero il format in un duello al meglio dei tre set. “Sono totalmente contrario a questo nei Grand Slams. Perchè soprattutto abbiamo un giorno di riposo tra una partita e l’altra e poi deve rimanere quella parte fondamentale della storia del nostro sport. Giocare cinque set al Grand Slam fa la differenza perché rende tutti i tennisti più esigenti fisicamente e mentalmente. È qualcosa di diverso”.