WTA Linz: Un’altra vittoria per Aryna Sabalenka. Successo e top ten

Aryna Sabalenka ha vinto questo pomeriggio il terzo titolo della stagione e l’ottavo della sua carriera da professionista al Linz International in Austria. La tennista bielorussa chiude la stagione con due titoli consecutivi (dopo Ostrava), nove vittorie di fila ed entrerà nella top ten WTA, estromettendo l’americana Serena Williams.

In una finale tra due grandi amiche e coetanee – hanno vinto in doppio gli US Open nel 2019 – la bielorussa ha battuto la belga Elise Mertens, numero 21 WTA e una delle giocatrici più in forma in questo atipico 2020, per 7-5 6-3, dopo 1h45, in un duello in cui ha finito per superare una rivale che conosce molto bene.

Questo è stato l’ultimo incontro della stagione WTA nel 2020, dopo l’annullamento delle finals WTA e dell’intera stagione asiatica.

WTA Linz International | Indoor | $250.000 – Finali

CENTRE COURT – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [4] Arantxa Rus / Tamara Zidansek



2. [1] Aryna Sabalenka vs [2] Elise Mertens (non prima ore: 15:00)