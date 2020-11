ATP Finals 2020 Djokovic re dei bookmaker: Thiem e Zverev outsider in agguato

Quali tra i magnifici otto conquisterà a Londra il titolo di Maestro nelle ATP Finals? Per l’ultimo appuntamento tennistico dell’anno, i bookmaker sono concordi nel ritenere grande favorito per la vittoria finale Novak Djokovic, a caccia del sesto titolo in carriera alle Finals.

Nel tabellone 888sport.it infatti il serbo è offerto appena a 2,25, complice non solo la posizione occupata nel ranking ma anche per la sua grande predisposizione alle superfici veloci come quella dei campi londinesi (il suo bilancio nel Masters è 36-14). Dietro Nole, che chiuderà l’anno da n° 1 al mondo per il sesto anno, c’è Rafa Nadal, fresco vincitore del tredicesimo Roland Garros della sua carriera. Lo spagnolo, in finale nel 2010 e nel 2013,riporta agipronews, è dato a 6,00 come Daniil Medvedev che però non ha mai vinto alle Finals.

Chi invece per stato di forma potrebbero sperare di vincere a Londra sono Alexander Zverev e Dominic Thiem, vincitore dello US Open 2020, rispettivamente offerti a 8,00 e 9,00. Più difficile la doppietta del greco Stefanos Tsitsipas. Il campione in carica, che lo scorso anno un po’ a sorpresa si prese il titolo di Maestro battendo in finale Thiem alla sua prima partecipazione, paga 11 volte la posta. Ultimi in questa speciale classifica Andrey Rublev, all’esordio alle Finals, con una quota di 12,00 e Diego Schwartzman, arrivato in finale a Roma battendo Nadal, offerto a 34,00.