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ITF Heraklion e Orlando: I Main Draw

09/11/2020 18:18 Nessun commento
Verena Meliss nella foto
Verena Meliss nella foto

ITF HERAKLION(Gre 15k terra)
[1] Alexandra Cadantu ROU vs Sapfo Sakellaridi GRE
Miyabi Inoue JPN vs TBD
wc Anca Alexia Todoni ROU vs TBD
Anja Wildgruber GER vs [8] Andreea Amalia Rosca ROU

[3] Sofia Shapatava GEO vs Maya Tahan ISR
Melania Delai ITA vs wc Amandine Monnot FRA
Darja Vidmanova CZE vs TBD
wc Michaela Laki GRE vs [6] Verena Meliss ITA

[5] Gergana Topalova BUL vs TBD
Romy Koelzer GER vs Marion Viertler ITA
Mell Elizabeth Reasco gonzalez ECU vs TBD
[4] Ganna Poznikhirenko UKR vs TBD

[7] Nika Radisic SLO vs TBD
wc Martha Matoula GRE vs TBD
Elysia Bolton USA vs Martina Spigarelli ITA
Oleksandra Oliynykova CRO vs [2] Georgia Andreea Craciun ROU

ITF ORLANDO(Usa 25k cemento outdoor)
In attesa……….

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