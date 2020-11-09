ITF Heraklion e Orlando: I Main Draw
ITF HERAKLION(Gre 15k terra)
[1] Alexandra Cadantu vs Sapfo Sakellaridi
Miyabi Inoue vs TBD
Anca Alexia Todoni vs TBD
Anja Wildgruber vs [8] Andreea Amalia Rosca
[3] Sofia Shapatava vs Maya Tahan
Melania Delai vs Amandine Monnot
Darja Vidmanova vs TBD
Michaela Laki vs [6] Verena Meliss
[5] Gergana Topalova vs TBD
Romy Koelzer vs Marion Viertler
Mell Elizabeth Reasco gonzalez vs TBD
[4] Ganna Poznikhirenko vs TBD
[7] Nika Radisic vs TBD
Martha Matoula vs TBD
Elysia Bolton vs Martina Spigarelli
Oleksandra Oliynykova vs [2] Georgia Andreea Craciun
ITF ORLANDO(Usa 25k cemento outdoor)
In attesa……….
TAG: Tornei ITF
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