Bercy stregata per Rafael Nadal. La finale sarà tra A. Zverev vs Medvedev

La finale dell’ultimo Masters 1000 della stagione metterà di fronte Alexander Zverev (7) e Daniil Medvedev (5). Il primo ha sconfitto Rafael Nadal (2) per 6-4 7-5, mentre il secondo ha regolato Milos Raonic (17) per 6-4 7-6 (7/4) a Bercy.

Il tedesco, che nei quarti aveva eliminato Stan Wawrinka (20), si è dimostrato solido e cinico contro lo spagnolo nonostante un piccolo passaggio a vuoto. Il 23enne ha approfittato sia nella 1a che nella 2a frazione della palla break concessa dal maiorchino nel terzo gioco per fare corsa in testa in entrambi i set. Zverev nel secondo però ha subito il controbreak e per ottenere il secondo successo consecutivo indoor contro Nadal dopo quello delle Finals 2019 ha dovuto togliere di nuovo la battuta all’iberico prima di servire per il match. In precedenza il mancino aveva vinto i primi 5 confronti, tutti outdoor, tra i due.

Dal canto suo il russo ha raggiunto il suo primo ultimo atto dell’anno, domando il canadese che come sempre si è basato sul servizio per tenere viva la partita fino alla fine. Il 24enne ha avuto solo un momento di difficoltà quando ha sprecato il break ottenuto per vincere senza passare dal tie-break, ma è stato comunque capace di chiudere in due set. Il moscovita da lunedì salirà al 4o posto del ranking superando Roger Federer (4).

ATP Paris Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 7 Milos Raonic [10] Milos Raonic [10] 4 6 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 6-5 → 6-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1