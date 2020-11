Da Parma: Roberto Marcora elimina Lorenzo Musetti ed è ai quarti di finale ” “La chiave di questo successo è stata crederci sempre” (con il programma di domani)

Roberto Marcora firma la sorpresa di giornata degli Internazionali di Tennis Città di Parma. Il trentunenne di Busto Arsizio ha eliminato Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 e uomo del momento del tennis azzurro, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in un’ora e 59 minuti di gioco. Ai quarti di finale del Challenger targato MEF Tennis Events, il numero 182 del mondo affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, che si è imposto sul belga Kimmer Coppejans con lo score di 7-6(3) 6-4.

Marcora sugli scudi – “La chiave di questo successo è stata crederci sempre – le parole di Marcora al termine dell’incontro -. Dopo aver perso il primo set per un break evitabile non mi sono demoralizzato, ho continuato a lottare ed è diventata una battaglia. Ho sfruttato le occasioni che ho conquistato nel corso del match e ce l’ho fatta. Musetti gioca benissimo, dà l’impressione di poter fare qualunque cosa in qualunque momento della sfida. Sono molto contento”. Per l’allievo di Francesco Aldi non è stata una stagione facile: “Onestamente non vedo l’ora che finisca questo 2020, tuttavia non ho mai perso la consapevolezza di poter battere chiunque a livello Challenger, in particolare sul veloce. Quest’anno sono partito forte, poi dopo il lockdown ho fatto tremendamente fatica a tornare in forma. Agli Internazionali BNL d’Italia ho ritrovato un buon tennis, poi mi sono fatto male e non aver potuto disputare il terzo turno di qualificazioni del Roland Garros per un infortunio è stata una delle più grandi delusioni della mia carriera. Ora spero di chiudere bene la stagione con i due o tre tornei che giocherò, che il coronavirus diventi un lontano ricordo e che il 2021 sia ricco di soddisfazioni”. E a Parma l’obiettivo è senza dubbio il titolo: “Punto sempre ad arrivare in fondo. Ho disputato cinque finali Challenger senza vincere mai, ma non sono ossessionato dal primo trofeo. Devo pensare al mio percorso, a fare le cose giuste: i risultati sono una conseguenza”.

Cressy elimina Nardi – Ai quarti di finale anche lo statunitense Maxime Cressy, giustiziere di Luca Nardi con il punteggio di 6-3 7-6(4): “Sono davvero soddisfatto di questa vittoria. Ho battuto un avversario forte che è rimasto concentrato anche quando era sotto nel punteggio, non mi ha concesso chance di strappargli il servizio nel secondo set e ha combattuto mantenendo un atteggiamento ammirevole. Sono sicuro che affronterò Nardi ancora tante volte nel circuito ATP”. Sul play-it indoor i colpi violenti dell’americano sono estremamente efficaci: “Adoro queste condizioni di gioco. Le superfici rapide si prestano alle mie caratteristiche, e dal punto di vista cromatico mi trovo particolarmente bene sui campi blu. Spero di continuare così”.

PalaRaschi – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Andrea Arnaboldi vs Frederico Ferreira Silva

2. Liam Broady vs [8] Maxime Cressy

3. [7] Cedrik-Marcel Stebe vs Roberto Marcora

4. Quentin Halys vs [Q] Luca Vanni

5. [4] Gregoire Barrere / Albano Olivetti vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 16:00)