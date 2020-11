Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma completo di Giovedì 05 Novembre

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Diego Schwartzman vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina

2. [16] Alex de Minaur vs [3] Daniil Medvedev

3. Marin Cilic vs Ugo Humbert

4. [1] Rafael Nadal vs Jordan Thompson

5. [4] Alexander Zverev vs Adrian Mannarino (non prima ore: 18:30)

6. [12] Stan Wawrinka OR Tommy Paul vs [5] Andrey Rublev

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Austin Krajicek / Franko Skugor vs [7] John Peers / Michael Venus

2. [Q] Marcos Giron vs [10] Milos Raonic

3. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

4. [9] Pablo Carreno Busta vs [Q] Norbert Gombos

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Taylor Fritz / Casper Ruud

2. [1] Robert Farah / Horacio Zeballos vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Mate Pavic / Bruno Soares

4. [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Jamie Murray / Neal Skupski