Masters 1000 Parigi Bercy: Alex De Minaur ferma la corsa del nostro Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

L’azzurro è stato sconfitto questo pomeriggio da Alex De Minaur, testa di serie n.16, con il risultato di 63 75 dopo 1 ora e 27 minuti di partita.

Primo set: Sonego nel terzo gioco cedeva a 15 il turno di battuta commettendo ben tre errori gratuiti nel game.

L’azzurro, che non era pericoloso in risposta, sul 3 a 5 ed era alla battuta, commetteva sul 40-30 un doppio fallo e poi subiva sul 40 pari una risposta vincente dell’aussie e sulla palla break commetteva un errore di rovescio ed era quindi nuovamente break per De Minaur che si aggiudicava la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Lorenzo sul 2 a 3 annullava due palle break, dal 40-15 e riusciva in qualche modo a tenere il servizio.

Sul 5 a 6 però l’italiano pasticciava ancora commettendo diversi errori gratuito perdendo a 0 il servizio e anche la partita per 7 a 5.