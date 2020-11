Il direttore del torneo di Vienna bacchetta Novak Djokovic per le sue dichiarazioni nel post-partita nel match perso contro Sonego “Affermazioni inutili”

Il direttore del torneo di Vienna, Herwig Straka non ha gradito quello che Novak Djokovic ha dichiarato tra le altre cose dopo la sconfitta per 6-2, 6-1 contro Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo di Vienna, il serbo disse: “Ho fatto quello per cui sono venuto qui, per confermarmi numero uno del mondo in questa stagione. E accetto pienamente il risultato di oggi. Sono in buona salute e non vedo l’ora di giocare a Londra”.

In conferenza stampa, il direttore del torneo di Vienna non ha perso l’occasione di fare un piccolo appunto al serbo. “Trovo tali affermazioni inutili – anche se pensi davvero queste cose, non le dichiari in conferenza stampa”.

La frustrazione di Straka è comprensibile, senza dubbio turbato dalla mancata presenza nelle fasi finali del n.1 del mondo durante il suo torneo.