ITF Lousada e Charleston: I Main Draw

ITF LOUSADA(Por 15k indoor)

[1] Lara Salden vs Celia Cervino ruiz

Shelly Bereznyak vs Kamilla Bartone

Alina Shcherbinina vs Weronika Baszak

Maria Ines Fonte vs [7] Arianne Hartono

[4] Lucia Bronzetti vs Tess Sugnaux

Elizabet Hamaliy vs Olga Parres azcoitia

Sara Gambogi vs Naima Karamoko

Lou Adler vs [5] Yuriko Lily Miyazaki

[8] Anastasia Zarycka vs Lina Glushko

Stephanie Judith Visscher vs Nastasja Mariana Schunk

Ana Filipa Santos vs Diana Martynov

Ines Murta vs [3] Susan Bandecchi

[6] Riya Bhatia vs Alina Charaeva

Estela Perez-somarriba vs Dorka Drahota szabo

Viktoria Morvayova vs Sara Cakarevic

Francisca Jorge vs [2] Katherine Sebov

ITF CHARLESTON(Usa 100k terra)

In attesa……