Nick Kyrgios è una “bomba commerciale” per Yonex

Nick Kyrgios, 25 anni, è molto probabilmente il giocatore che ha rotto la maggior parte delle racchette Yonex negli ultimi anni, spesso davanti a milioni di spettatori (negli stadi e in casa), ma il marchio giapponese non è scontento del tennista australiano… anzi, al contrario.

Il sito web spagnolo “Punto de Break” ha intervistato il direttore del marchio per Spagna, Portogallo e Francia, Jean Luc Aznavorian, che ha dichiarato di aver incontrato Nick molti anni fa. “Conosco Kyrgios da quando era un bambino, abbiamo un buon rapporto e lui è sempre stato speciale. È una persona che alle sessioni di autografi è incredibile. Anche se ha 300 fan in fila è sempre disponibile permette ai ragazzi di parlare con lui, di toccarlo. Fa andare via le guardie di sicurezza. Fuori dal campo, è una persona molto semplice, vicina, disponibile ai suoi sponsor”, ha assicurato prima di parlare dei momenti in cui lo vede rompere le racchette. “Non va bene, ma onestamente abbiamo avuto più problemi con Wawrinka negli ultimi anni. Stan stava rompendo le racchette sul ginocchio come se fossero panini. All’epoca riceveva un sacco di brutti messaggi nei social. Kyrgios è un ambasciatore ideale, una bomba commerciale per noi”.

Dopo il ritiro di due delle top star del marchio – Ana Ivanovic e Caroline Wozniacki – negli ultimi anni, Yonex scommette tutto ora su Naomi Osaka, anch’essa giapponese. “È una superstar, una diva. Qualcuno a cui non importa se è il numero 1, 5 o 40. Ma naturalmente preferiamo quando vince”.