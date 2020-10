Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone Principale. Al via Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – Parte Alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Krajinovic, Filip vs Lopez, Feliciano

Thompson, Jordan vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (15) Coric, Borna

(9) Carreno Busta, Pablo vs (WC) Gaston, Hugo

Basilashvili, Nikoloz vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (8) Goffin, David

(4) Zverev, Alexander vs Bye

Kecmanovic, Miomir vs Millman, John

Nishioka, Yoshihito vs Andujar, Pablo

Mannarino, Adrian vs Lajovic, Dusan

(12) Wawrinka, Stan vs Evans, Daniel

Simon, Gilles vs Paul, Tommy

Hurkacz, Hubert vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (5) Rublev, Andrey

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e3.901.015 – Parte Bassa

(6) Schwartzman, Diego vs Bye

Gasquet, Richard vs Fritz, Taylor

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Bonzi, Benjamin

Qualifier/Lucky Loser vs (11) Khachanov, Karen

(16) de Minaur, Alex vs Qualifier/Lucky Loser

Sonego, Lorenzo vs Bublik, Alexander

Qualifier/Lucky Loser vs (SE) Anderson, Kevin

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(7) Berrettini, Matteo vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier/Lucky Loser

Sandgren, Tennys vs (WC) Herbert, Pierre-Hugues

Bedene, Aljaz vs (10) Raonic, Milos

(14) Auger-Aliassime, Felix vs Cilic, Marin

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Moutet, Corentin

Humbert, Ugo vs Ruud, Casper

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos