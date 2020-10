Nick Kyrgios: “Federer è il più grande di tutti, come Michael Jordan”.

Nick Kyrgios, australiano di 25 anni che da febbraio è lontano dal circuito per scelta – non volendo lasciare l’Australia nel bel mezzo di una pandemia – ha commentato questo lunedì per la prima volta la recente tredicesima vittoria di Rafael Nadal al Roland Garros, che lo ha portato alla pari con il numero dei Grand Slam di Roger Federer: 20. La discussione sul miglior giocatore di sempre è in pieno svolgimento, ma l’australiano non ha dubbi che per lui si tratta dello svizzero.

“Non mi ha sorpreso affatto che Nadal abbia vinto il Roland Garros con quella facilità. Quel torneo è come il suo cortile di casa. Non vedremo mai nessuno in nessun sport dominare qualcosa nel modo in cui domina quel torneo”, ha dichiarato Kyrgios durante un podcast sulla NBA.

Kyrgios spiega perché Federer è ancora il migliore per lui e fa l’esempio di Michael Jordan. “Ho giocato contro tutti e Federer è il giocatore più dominante, ma se si guarda indietro al periodo in cui Nadal ha iniziato a vincere grandi titoli, allora è lui il migliore. Però per me Federer è il più grande di tutti. È uno sportivo all’altezza di Michael Jordan, ha quell’aura, quello status. Gioca bene su tutte le superfici e il suo modo di giocare a tennis è speciale e inspiegabile”.