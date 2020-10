Zverev: “Per rinunciare ad un appuntamento, devo solo rompermi una gamba”

Alexander Zverev, 23 anni, numero sette del mondo, ha ottenuto ieri a Colonia la sesta vittoria consecutiva. Dopo aver vinto il primo di due tornei nel suo Paese, Zverev è ora in semifinale Nel secondo, ma ha dovuto lottare per 2h40 per battere il francese Adrian Mannarino, in un incontro in cui ha anche chiesto assistenza medica.

Tuttavia, ha lasciato un messaggio: “perchè io mi arrenda è necessario qualcosa di più serio. “Per rinunciare ad un appuntamento, devo solo rompermi una gamba”, ha dichiarato dopo la partita.

Zverev affronterà in semifinale ora il nostro Jannik Sinner, l’azzurro che lo ha sconfitto al Roland Garros negli ottavi di finale.