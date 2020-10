ATP Sardegna: Sfuma il quarto titolo per Marco Cecchinato. Successo di Laslo Djere

Sfuma il quarto titolo in carriera nel circuito maggiore per Marco Cecchinato.

L’azzurro si è arreso nella finale del torneo ATP 250 di Sardegna.

Cecchinato è stato superato dal serbo Laslo Djere classe 1995 e n.74 ATP con il risultato di 76 (3) 75 dopo 2 ore e 20 minuti di partita.

Per Djere si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore dopo aver vinto nel 2019 il torneo di Rio de Janeiro.

Primo set: Cecchinato dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, sul 3 pari annullava una pericolosa palla break e teneva la battuta.

Sul 5 a 4 in favore del siciliano al cambio di campo Djere richiedeva l’intervento del trainer e si faceva massaggiare a lungo l’adduttore della coscia sinistra.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro iniziava malissimo commettendo anche un doppio fallo e andando sotto per 0 a 4.

Djere poi avanti per 6 a 1, dopo aver mancato due palle set alla terza a disposizione chiudeva la frazione per 7 punti a 3.

Secondo set: Cecchinato sotto per 0 a 2, recuperava il break e si portava sul 3 a 2 e servizio a disposizione.

Nel sesto game però l’azzurro dopo un lungo gioco e dopo aver mancato cinque palle per il 4 a 2 subiva il controbreak.

Sul 4 a 5 Marco annullava una palla match ma la sconfitta era solo rimandata perché sul 5 a 6, dopo aver annullato altri due match point dal 15-40, alla quarta palla match capitolava, con Djere che metteva a segno una bella risposta vincente di rovescio (sulla riga), regalando in questo modo il titolo al serbo per 7 a 5.