Challenger Ismaning: Il Main Draw. Presente Matteo Viola

Challenger Ismaning CH | Indoor | e44.820

(1) Delbonis, Federico vs Schnur, Brayden

Huesler, Marc-Andrea vs (PR) Brown, Dustin

Qualifier vs Ficovich, Juan Pablo

Kolar, Zdenek vs (5) Korda, Sebastian

(4) Hoang, Antoine vs Troicki, Viktor

Nakashima, Brandon vs Viola, Matteo

(WC) Marterer, Maximilian vs Torpegaard, Mikael

Qualifier vs (6) Laaksonen, Henri

(7) Gunneswaran, Prajnesh vs Qualifier

Lacko, Lukas vs (WC) Rehberg, Max Hans

(WC) Rosenkranz, Mats vs Cressy, Maxime

Qualifier vs (3) Barrere, Gregoire

(8) Varillas, Juan Pablo vs Van de Zandschulp, Botic

Ramanathan, Ramkumar vs Halys, Quentin

Lestienne, Constant vs Kamke, Tobias

Maden, Yannick vs (2) Hanfmann, Yannick