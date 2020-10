ATP Sardegna: le parole di Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato dopo l’accesso alle semifinali (con il programma di domani e con il video della partita di oggi)

Lorenzo Musetti : “Prima semifinale ATP in carriera, è fantastico. Ringrazio la Federazione che mi ha dato questa wild card che sto cercando di sfruttare al meglio. Nel primo set ho iniziato in maniera incredibile poi lui ha cominciato a rispondere molto bene: io sono rimasto concentrato e ci ho creduto fino in fondo. Il lavoro fatto in questi mesi sta dando i suoi frutti. La sconfitta in doppio al primo turno nonostante 10 match-point mi ha insegnato che una partita può sempre girare . L’Australia si avvicina e il mio obiettivo è di entrare in tabellone. Ora però penso a Djere, il mio prossimo avversario: i conti per la classifica si faranno dopo. Certo tranquillità e concentrazione sono state messe a dura prova anche da quello che è successo a Fabio, con i controlli e i test risultati per fortuna negativi”.

Marco Cecchinato : “Per me Ramos è sempre un avversario molto difficile: anche oggi c’era tanto in palio. Era da tanto che non giocavo una semifinale ATP e ci tenevo a poterlo fare di nuovo. Nonostante le condizioni difficili ed un set di ritardo ho lottato su ogni punto, ed è questa la cosa più importante. All’inizio non ero sereno in campo: lui è uno che ti fa giocare male. Poi dal secondo set ho iniziato ad usare il back, a variare e tutto e cambiato. Due wild card in semifinale? Vuol dire che gli organizzatori hanno scelto bene…”.

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lorenzo Musetti vs Laslo Djere

2. [LL] Danilo Petrovic vs [WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 12:30)

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald (non prima ore: 13:30)