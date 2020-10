Più di venti positivi al Covid-19 al Sardegna Open? La notizia si diffonde sui social, ma non ci sono conferme

In questi minuti si sta diffondendo la notizia della presunta positività al Covid-19 da parte di oltre venti tennisti impegnati nel torneo ATP 250 in corso di svolgimento a Santa Margherita di Pula. A pubblicare per primo questa indiscrezione è stato, attraverso il proprio account Twitter, l’esperto di tennis Craig Shapiro: si attendono, ovviamente, conferme o smentite in merito da parte degli organizzatori del torneo sardo.

Nella giornata odierna, lo ricordiamo, Fabio Fognini è stato costretto al forfait perché risultato positivo al tampone a cui si è sottoposto in mattinata: il ligure è stato rimpiazzato nel main draw dal serbo Petrovic, che ha liquidato Carballes Baena qualificandosi per i quarti di finale.