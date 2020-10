Swiatek, finalista al Roland Garros, non ha uno sponsor per le racchette

Iga Swiatek, 19 anni che si è qualificata questo giovedì per la sua prima finale del Grand Slam in carriera, ha confessato in conferenza stampa che sta gareggiando senza alcuna sponsorizzazione della racchetta, ma è disponibile a testarne alcune (e aperta alle proposte) dopo la conclusione del Grand Slam francese.

“Ho giocato con una Prince per molti anni. Prince mi è sempre piaciuta fin da piccola e non ho avuto il tempo di mettere alla prova le altre. Non so se è più leggera o più pesante delle racchette degli altri tennisti, non penso molto a questa cosa. Durante la preseason ne proverò alcune. Sono aperta a questo”, ha dichiarato la giovane, che sabato potrebbe diventare campionessa del Roland Garros.